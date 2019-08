Fußball : U 17-Länderspiele in Hilden und Wülfrath

Kreis Mettmann Im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers spielen die deutschen Fußball-Talente Anfang September in Wülfrath gegen Italien sowie in Hilden gegen Belgien und Israel. Tickets gibt es ab zwei Euro.

Gleich zwei Begegnungen gehen in Hilden auf der Bandsbusch-Anlage über die Bühne. Am Donnerstag, 5. September, trifft die Deutsche Jugendnationalmannschaft um 18 Uhr auf Belgien. Und dann spielt das Team von Trainer Christian Wück am Montag, 9. September, bereits um 11 Uhr gegen Israel. Zwischendrin steht am Samstag, 7. September, noch der Länderspielklassiker gegen Italien im Wülfrather Lhoist Sportpark auf dem Turnierplan – Anpfiff am Erbacher Berg ist um 15.30 Uhr. Die restlichen Partien des Vier-Nationen-Turniers steigen im Leichtathletik-Stadion in Duisburg.

Sönke Eichner freut sich auf die hochkarätigen Fußball-Talente. „Die Auswahl des DFB zeigt, dass wir in Hilden die notwendige Sport-Infrastruktur haben und dass man auch den Fußball-Sport hier wahrnimmt“, sagt der Sportdezernent der Stadt Hilden. Bereits seit zehn Jahren ist auf der Anlage am Bandsbusch der DFB-Leistungsstützpunkt für Mädchenfußball beheimatet. Eichner fährt fort: „Wir wollen Vereine in die Veranstaltung integrieren und haben im VfB einen Ansprechpartner gefunden, der sich organisatorisch und logistisch einbringt.“ Maximilian Kulesza, Vorsitzender des VfB 03 Hilden, geht die Aufgabe hochmotiviert an. „Wir haben im Verein 120 bis 130 Helfer von den Bambini-Eltern bis zu den Altherren“, kündigt er an und erklärt: „Mit der Erfahrung aus den Freundschaftsspielen unserer ersten Mannschaft gegen Fortuna Düsseldorf werden wir das gewuppt bekommen.“ Kulesza fügt hinzu: „Wir organisieren das ja zusammen mit der Stadt, die uns viele Aufgaben abgenommen hat. „Derweil strahlt Birgit Alkenings übers ganze Gesicht. „Wir freuen uns auf die Sache und hoffen, dass insbesondere im Abendspiel gegen Belgien viele Zuschauer kommen“, sagt Hildens Bürgermeisterin. Der frühe Anstoß am Montagstermin soll vor allem Schulen entgegenkommen, denn das Fußballspiel gegen Israel bietet sich als Ausflugsziel an – so zumindest die Idee der Verantwortlichen.