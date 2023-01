Basketball – Niederlage gegen Erstregionalligisten TuS Hilden verliert Pokal-Viertelfinale gegen BSV Wulfen

Am Samstag wollen die Hildener in der 2. Basketball-Regionalliga zurück in die Erfolgsspur. Dann steht die stets reizvolle Begegnung beim Barmer TV an. Die Mannschaft von Nadine Homann will den Hinrundensieg wiederholen.

26.01.2023, 20:07 Uhr

Auch Marcus McLaurin (am Ball) hatte in der Offensive einen schweren Stand gegen den BSV Wulfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker