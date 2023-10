Nach nur drei Partien ist schon wieder Pause TuS Hilden verabschiedet sich mit Sieg in die Ferien

TuS Hilden – TG Stürzelberg 69:55 (37:23). In eigener Halle brachten die Basketballer des TuS 96 in der 2. Regionalliga den ersten Sieg unter Dach und Fach. Zugleich gelang den Hildenern damit die Revanche für die letztjährige Auftaktniederlage in Stürzelberg am grünen Tisch.