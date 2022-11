Basketball, 2. Regionalliga : TuS Hilden verliert ersatzgeschwächt

Hilden Die Basketballer des TuS Hilden kassieren in der 2. Regionalliga in Kamp-Lintfort die zweite Saisonniederlage, weil einige Spieler fehlen. Die Ersatzleute bringen nicht genug frischen Wind für Zählbares.

Bei der 63:76-Niederlage der Basketballer des TuS Hilden gegen Kamp-Lintfort konnte Cheftrainerin Nadine Homann nicht auf ihren gesamten Kader setzen. Das war bereits im letzten Spiel gegen den Leichlinger TV so, aufgrund der spielerischen Überlegenheit reichte es aber dennoch für einen Sieg (91:83). „Wir sind nach Kamp-Lintfort gefahren und wussten bereits, dass unsere Starting Five viele Spielminuten bekommen wird. Das ist immer eine hohe Belastung für die Spieler. Gegen die Kamp-Lintforter ist dies im Speziellen eine große Herausforderung, da das Team körperlich stark und kraftintensiv auftritt“, erklärte Homann die Ausgangssituation vor dem vierten Spieltag der 2. Regionalliga. Ihr Team steht nun mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz acht der Tabelle.

Die Hildener starteten hellwach in die Partie, konnten auf ihre spielstarke Offensive setzen und dadurch bereits nach sechs Minuten mit 15:8 in Führung gehen. Der starke Flügelspieler Niklas Kohnen ging erneut voran und legte 14 Punkte auf. Im weiteren Verlauf des ersten und des zweiten Viertels mussten die Hildener etwas nachgeben. Die Würfe fielen nicht mehr so gut wie zu Beginn, und die Kamp-Lintforter steigerten sich in ihren Offensivaktionen. Dadurch holten die Gastgeber im Spielverlauf immer weiter auf und konnten, pünktlich zur Halbzeitpause, zum 37:37 ausgleichen.