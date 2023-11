Der Zweit-Regionalligist startet eine kleine Serie TuS 96 klettert auf Rang sieben

TuS Hilden – RheinStars Köln II 93:84 (43:43). Mit dem Heimsieg machten die TuS-Basketballer einen großen Satz in der 2. Regionalliga und stehen nun auf Rang sieben. Damit nähern sich die Hildener der Tabellenregion, in der sie sich leistungsmäßig angesiedelt sehen. „Wir haben die zweite Partie in Folge gut gespielt. Nach den vermeidbaren Niederlagen gegen Sechtem und Essen haben wir es diesmal gut gemacht“, erklärte Nadine Homann. Dabei konstatierte die Trainerin: „Die Begegnung ist anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt hatten. Die RheinStars waren nur zu Siebt und haben 35 bis 38 Minuten Zone gespielt. Das hat uns etwas aus dem Rhythmus gebracht, da wir die ganze Woche Angriff gegen Manndeckung geübt hatten.“