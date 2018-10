TuS Hilden kassiert knappe Niederlage

Hilden Ein guter Start allein reichte den Basketballern des TuS 96 nicht, um im Pokal-Duell gegen den TuS BW Königsdorf aus der parallelen Oberliga-Gruppe zu gewinnen. Am Ende stand eine 58:62 (23:23)-Niederlage zu Buche.

Eine Minute vor dem Abpfiff markierte Aras Kol mit einem Dreier den Ausgleich zum 58:58. „Dann haben wir zweimal in der Abwehr geschlafen“, analysierte Homann. So erzielten die Gäste die entscheidenden Punkte zum Erfolg und dem Einzug in die nächste Runde. „Leider haben wir unsere körperliche Überlegenheit nicht ausnutzen können. Viel zu oft hatten die Königsdorfer eine zweite Wurfchance“, kritisierte die Trainerin das schlechte Reboundverhalten ihrer Mannschaft. Ihr Fazit: „Die Niederlage war unnötig, weil der Gegner uns in der Länge unterlegen war. Dafür haben die kleinen Spieler aber um jeden Ball gekämpft.“ Jetzt haben die Hildener Basketballer erst einmal Pause. Denn in der Liga geht es erst am 3. November weiter.