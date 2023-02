Basketball – 2. Regionalliga TuS Hilden glänzt mit 17 Dreiern

TuS Hilden – BG Kamp-Lintfort 97:69 (58: 32). Die TuS-Basketballer legen im Duell der Tabellennachbarn einen rasanten Start hin. Bereits nach fünf Minuten führten die Hildener in der Partie der 2. Regionalliga mit 18:0. „Wir haben noch einmal an der Treferquote gearbeitet“, verriet Nadine Homann. Gleichwohl war auch die TuS-Trainerin überrascht vom starken Beginn ihrer Mannschaft. Allein im ersten Viertel trafen die Gastgeber sieben Mal von der Drei-Punkte-Linie. In der Endabrechnung registierte Homann gar 17 Dreier. Erst spät kamen die Kamp-Lintforter also zu ihrem ersten Korb. Nach demTreffer zum 2:18 hielten sie dann besser dagegen, sahen sich Ende des ersten Abschnitts aber mit 16:39 im Hintertreffen.