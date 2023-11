Die Basketballer machen einen wichtigen Schritt TuS Hilden gewinnt in den letzten drei Minuten

Nachlässigkeiten in der eigenen Abwehrarbeit und viele Ballverluste im Angriff: Die Mannschaft von Nadine Homann macht sich das Leben in der Partie gegen Future Sports Meckenheim selbst schwer, hat am Ende aber die Nase vorne.

07.11.2023 , 19:14 Uhr

Paul Miller (Mitte) muss sich einer Schulteroperation unterziehen und fällt vorläufig aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker

Future Sports Meckenheim – TuS Hilden 89:96 (39:37). Für die TuS-Basketballer kam der Erfolg über den bisherigen Tabellenzweiten einem Meilenstein gleich, denn in der 2. Regionallga Gruppe 1 sind inzwischen schon sechs Begegnungen absolviert. Und das Polster der Hildener zur Abstiegszone beträgt nach nunmehr zwei Siegen lediglich zwei Punkte. Allerdings zeichnet sich Licht am Horizont ab, denn zuletzt fehlten etliche angeschlagene Akteure.