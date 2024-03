Basketball – 2. Regionalliga TuS Hilden feiert wichtigen Heimsieg

TuS Hilden – BG Kamp-Lintfort 87:85 (42:45). Im Duell gegen den Abstiegskonkurrenten lieferten die Basketballer des TuS 96 vor rund 250 Zuschauern in der Stadtwerke-Arena eine Vorstellung mit Höhen und Tiefen. Am Ende reichte es für die Hildener zu einem knappen Erfolg, mit dem sie ihre Chance auf den Verbleib in der 2. Regionalliga wahrten. Dabei registrierte Trainerin Nadine Homann aber auch die überraschenden Ergebnisse der ebenfalls noch gefährdeten Konkurrenten.