Basketball – 2. Regionalliga Aufsteiger TuS Hilden fährt in Leichlingen Pflichtsieg ein

Leichlinger TV – TuS Hilden 59:74 (23:34). Der letzte Eindruck bleibt haften – das gilt auch für Nadine Homann. „Nach der 72:51-Führung haben uns die Leichlinger am Ende noch einmal acht Punkte eingeschenkt“, stellte die Trainerin des TuS 96 mit einem Stirnrunzeln fest. Dadurch fiel der Sieg der Hildener Basketballer im Duell der 2. Regionalliga nicht so deutlich wie angepeilt aus. Einen Moment später ergänzte Homann jedoch: „Wir hatten diesmal auch eine ganz andere Rotation. Es standen nur drei ‚Oldies‘ in der Mannschaft, der Rest waren junge Kerle.“ Korbjäger Denis Rackelis weilt im Urlaub, Patrick Höhfeld fällt verletzt aus. So standen lediglich die erfahrenen Marcus McLaurin, Josip Munsan und Marc Hanheide zur Verfügung.