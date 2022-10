Basketball, 2. Regionalliga : Hildener Basketballer setzen auf ihre laute Heimhalle

Marcus McLaurin (am Ball) ist eine Säule des TuS. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Rund 250 Zuschauer erwartet der TuS Hilden im Heimspiel gegen den Leichlinger TV. Cheftrainerin Nadine Hohmann will den Aufsteiger in der 2. Regionalliga etablieren und ist optimistisch für die Aufgabe am Samstag.