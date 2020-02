Basketball : TuS Hilden beendet seine Negativserie in der Oberliga

SV Alte Freunde – TuS Hilden 67:80 (22:29). Mit dem Sieg in Düsseldorf feierten die Basketballer des TuS 96 nach fünf Niederlagen hintereinander endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis und verhinderten ein weiteres Abrutschen in der Tabelle.

Im ersten Viertel offenbarten sie Schwächen von der Freiwurflinie, sahen sich auch deshalb nach zehn Minuten mit 13:14 im Hintertreffen. Besser lief es im zweiten Abschnitt, in dem die Gäste nur einen gegnerischen Feldkorb zuließen. Nach dem 21:22-Rückstand (17.) leiteten die TuS-Basketballer mit einem 8:0-Lauf die Wende ein und gingen mit einer 29:22-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit setzten sich die Hildener immer besser in Szene, gleichwohl ging es hin und her. Nach der 44:37-Führung zogen die Gäste innerhalb von zwei Minuten auf 52:37 (28.) davon, dann arbeiteten sich die Düsseldorfer wieder auf 44:52 (29.) heran. Mit einem 54:44-Vorsprung ging das Hohmann-Team in den Schlussabschnitt und war spätestens beim 72:58 (38.) endgültig auf der Siegerstraße.