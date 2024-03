2. Basketball-Regionalliga TuS Hilden steht sich erneut selbst im Weg

TuS Hilden – Future Sports Meckenheim 67:73 (32:32). Momentan stehen die Zeichen beim TuS 96 auf Sturm, denn durch die vermeidbare Niederlage gegen den Tabellenfünften bleiben die Hildener im Keller der 2. Basketball-Regionalliga hängen. Zwar sind noch fünf Partien zu absolvieren, doch es wird nicht leichter. „Die Aufgabe Meckenheim gehörte zu den machbaren“, bekannte Nadine Homann nach dem Abpfiff einer Begegnung, in der ihr Team vor allem in der Abwehr zu nachlässig agierte. „Spielerisch sind wir sicher eine der talentiertesten Mannschaften in der Liga, aber man kann nicht nur offensiv spielen, sondern muss auch mal verteidigen“, fand die TuS-Trainerin kritische Worte.