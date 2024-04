Bitteres Ende einer Spielzeit mit viel Verletzungspech TuS Hilden verliert das Abstiegsfinale

Südwest Baskets Wuppertal – TuS Hilden 73:51 (41:25). Nach der vermeidbaren Niederlage vor einer Woche in der Verlängerung gegen den Barmer TV zeigten die TuS-Basketballer im „Abstiegsfinale“ der 2. Regionalliga in keiner Phase der Begegnung das notwendige Team-Play, um den Klassenerhalt auf der Zielgeraden doch noch zu realisieren. Die Partie in Wuppertal war ein Sinnbild für viele Begegnungen der Hildener im Verlauf der Saison, die sie oftmals knapp verloren, weil es an der richtigen Einstellung fehlte.