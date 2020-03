Basketball : TuS 96 schrammt beim Letzten an Blamage vorbei

Die Hildener Basketballer glänzen nur im ersten Viertel.

BG Duisburg-West – TuS Hilden 70:78 (41:40). (bs) Trotz vieler Ausfälle stellten die TuS-Basketballer ein schlagkräftiges Team auf die Beine. Das spielte gegen den Oberliga-Letzten über weite Strecken aber unter seinem Leistungsniveau. Nach einem guten Start führten die Hildener mit 12:6 und lagen Ende des ersten Viertels mit 23:16 vorne. Im zweiten Abschnitt folgten jedoch fünf Minuten, die Nadine Homann verärgerten, denn plötzlich bestimmten die Duisburger das Geschehen. Als die Gastgeber mit 29:27 (15.) erstmals in Führung gingen, nahm die Hildener Trainerin ihre erste Auszeit. „Wir sind nach dem guten Start wieder in den Offensiv-Modus verfallen, jeder wollte punkten und in der Defensive haben wir den Gegner nicht ernst genommen“, kommentierte sie die Wende in der Partie. Erst nach dem 32:39-Rückstand (19.) besann sich das TuS-Team eines Besseren und übernahm mit acht Punkten in Folge zum 40:39 die Führung. Zur Pause hatte erneut die BG mit 41:40 die Nase vorn.