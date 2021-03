Hilden : TuS 96 Hilden sammelt Kilometer fürs 125-Jährige

TuS-Vorsitzender Michael Wegmann freut sich auf die Feierlichkeiten. Foto: Partei

Hilden Der TuS Hilden feiert am 16. Mai 2021 sein 125-jähriges Vereinsjubiläum und will dabei auch der Corona-Pandemie trotzen. Bereits seit zwei Jahren laufen die Planungen für die Festlichkeiten, die in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen sollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Anfang der Juiläumstour macht die Aktion „RoadTo125“. Seit dem 22. Februar sammeln die TuS-Mitglieder gelaufene, gewalkte und mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer, um den Zielwert von 7.500 Kilometern bis zum 16. Mai zu erreichen. Walking-Kilometer zählen doppelt, Fahrrad-Kilometer nur zu einem Drittel. Die Aktiven können ihre Werte per Mail zuschicken und auf der Homepage tagesaktuell den Kilometerstand verfolgen.

(bs)