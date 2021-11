Turnen : Haaner TB gewinnt den eigenen Kürpokal

Haan Die erste Mannschaft des Haaner TB siegt beim eigenen Kürpokal in der Leistungsklasse 1, die Reserve wird Dritter in der Leistungsklasse 3. Für alle Turnerinnen ist es die Rückkehr nach der langen Corona-Pause.

Im zweiten Durchgang starteten in der LK 2 und 1 Mannschaften aus den höheren Ligen. Meist aus der Verbands- und Oberliga. Mit an den Start gingen in der LK 2 der Ohligser TV, Brauweiler, TV Vorst und TV Einigkeit Mülheim. In der LK 1, damit die höchste Schwierigkeitsklasse an diesem Tag, starteten MTG Horst, Kölner TB, SFD/KLZ Düsseldorf und die erste Mannschaft vom HTB. Auch hier wurden sehr gute Leistungen von den Turnerinnen gezeigt. In der LK 2 gewann Brauweiler vor Einigkeit Mülheim und dem Ohligser TV. In der LK 1 ging es schon enger zu. Hier entschied wie so oft der Schwebebalken den Wettkampf. Mit knapp zwei Punkten Vorsprung gewann der HTB mit großem Jubel diese Wettkampfklasse vor den Düsseldorfern vom SFD/KLZ. Platz drei ging an den Kölner TB.