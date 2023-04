Jazz and Modern Dance TSV Hochdahl startet erfolgreich in die 2. Bundesliga

Für für die nächsten Wettkämpfe schreibt sich Dance Art nun die „Titelverteidigung“ auf die Fahne, denn es stehen noch drei Turniere an. Zunächst in Voerde (29.April), dann in Brühl (13. Mai) und zum Abschluss in Peine (3. Juni). Die Mannschaft hofft bei den nächsten Wettkämpfen auf zahlreiche Unterstützung vor Ort und ist derzeit auch noch auf der Suche nach Sponsoren für Trainingskleidung, Workshops und mehr.