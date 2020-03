Breitensport : Momentan läuft es im Verein nicht rund

Der Neandertallauf zählt zu den attraktiven Laufveranstaltungen im Kreis Mettmann. Mit der Absage nur vier Tage vor dem Start kam der Corona-Virus auch bei den Sportlern an. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Hochdahl Der TSV Hochdahl verweist in einem offenen Brief auf Schwierigkeiten in der Corona-Krise und appelliert an die Solidargemeinschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Anfang März gingen die Vorbereitungen für den Neandertallauf auf die Zielgerade. Im vergagnenen Jahr feierte die beliebte Sport-Veranstaltung ihr 30-Jähriges. Zwölf Monate später folgt überraschend ein großer Einschnitt, denn angesichts der raschen Verbreitung des Coronavirus auch in Deutschland ziehen die ausrichtenden Vereine TSV Hochdahl, TuS Erkrath und Lauftreff Alt-Erkrath die Notbremse: Aufgrund aktueller Vorgaben von Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn sowie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bezüglich Großveranstaltungen erfolgt fünf Tage vor dem Start am 15. März die offizielle Absage. Ob es in diesem Jahr noch einen neuen Termin gibt? Dazu können die Organisatoren noch nichts sagen.

Mit der Absage des Neandertallaufs nahm der behördlich verordnete Stillstand im TSV Hochdahl seinen Anfang. „Ja, das war genau der Zeitpunkt“, bestätigt die stellvertretende Vorsitzende Ellen Spora im Rückblick. Denn seit dem 16. März ruht der Sport in Vereinen, Fitnesscentern, Schwimmbädern und mehr. Untersagt ist jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen. Eine Situation, die auch den TSV Hochdahl vor eine neue Herausforderung stellt. Rund 4000 Mitglieder zählt der Klub. „Wir sind ein mittelständisches Unternehmen“, verdeutlicht Ellen Spora die Dimension. Zwischen 35 bis 38 Mitarbeiter sind im Verein fest angestellt. Dazu kommen rund 100 Trainer und Übungsleiter, die normalerweise die Mitglieder in Hallen und auf Sportplätzen in Bewegung bringen. Momentan geht das nur mit Online-Angeboten über die Internetseite des TSV, die auf den eigenen Youtubekanal mit anleitenden Videosequenzen oder Facebook verweist. Dort ist eigens ein Online-Kursplan veröffentlicht – die Einheiten im Live-Stream beginnen entweder um 10 Uhr oder 18 Uhr. „Wir versuchen, unseren Mitgliedern Alternativangebote aufzuzeigen“, erklärt Ellen Spora. Maßnahmen, die in der Corona-Zeit gut angekommen. „Die Solidargemeinschaft ist groß“, bekräftigt die 2. Vorsitzende des TSV.

Info Der Großverein hat viele Standbeine Gründung: Der Turn- und Sportverein Hochdahl 64 e.V., kurz TSV Hochdahl, entstand am 20. Mai 1964 als Breitensportverein. Über 20 verschiedene Sportarten bietet der Klub an – von Badminton über Baseball, Behindertensport, Jazz & Modern Dance bis hin zum Volleyball oder Wandern. Schwerpunkte: Seit 1988 engagiert sich der TSV Hochdahl als Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit, seit 2002 als Stützpunktverein für die Initiative „Integration durch Sport“. Dafür gab es 2005 als Auszeichnung den goldenen „Stern des Sports“. Fitness- und Gesundheitsstudio: Im 2007 eröffneten Sportzentrum bietet der TSV neben Gerätetraining sowie aktuellen Fitness- und Trendsportarten umfassenden Rehabilitations- und Präventionssport. 2008 verlieh der Deutsche Olympische Sportbund das Qualitätssiegel „Sport pro Fitness“. www.tsv-hochdahl.de

Während die Mitglieder vor dem Bildschirm schwitzen, nehmen die festangestellten Mitarbeiter des TSV im Fritz-Hoppe-Haus, dem vereinseigenen Fitness- und Gesundheitszentrum, eine andere Aufgabe in Angriff. „Sie haben von sich aus vorgeschlagen, eine Grundreinigung zu machen“, berichtet Spora. Aus der Not eine Tugend machen, nennt man das – eine Eigenschaft, die viele Sportler in diesen Tagen verinnerlichen.

Wie lange der Verein den Stillstand verkraften kann? Dazu möchte sich Ellen Spora nicht weiter äußeren. „Wir wissen noch gar nicht, wann es wieder los geht. Wir müssen die Entwicklung abwarten und alle Möglichkeiten in Erwägung ziehen“, sagt sie. Bislang gelten die landes- und deutschlandeit verordneten Einschränkungen bis zum 19. April einschließlich.

Bis dahin baut der TSV Hochdahl auf die Solidargemeinschaft. „Wir zählen auf Sie, unsere Mitglieder und Förderer, da Sie sich zu einem gemeinsamen Zweck in einer Gemeinschaft eines Vereins, Ihres TSV Hochdahl, organisiert haben. Gemeinsam wird es uns sicher gelingen, diese schwierige Phase mit all ihren Einschränkungen und Opfern zu meistern“, heißt es in einem offenen Brief, den der Klub auf seiner Homepage veröffentlicht hat. Dabei wird auch die wirtschaftliche Dimension deutlich: „Wenn uns das dann gemeinsam gelungen sein wird, werden wir mit Ihnen auch gemeinsam überlegen, wie wir eine Kompensation für Sie für die ausgefallenen Angebote finden. Lassen Sie uns im Gespräch bleiben, es ist für uns alle eine schwierige, herausfordernde Zeit. Für jetzt möchten wir Sie bitten, von Rücklastschriften abzusehen, die nur zusätzliche Kosten verursachen.“