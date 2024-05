Attraktive Wettbwerbe in der Halle an der Rankestraße Formationen des TSV Hochdahl tanzen vorne mit

Das große JMC-Turnier des TSV Hochdahl in der Halle an der Rankestraße war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Tänzer aus Nordrhein-Westfalen zeigten in ganz unterschiedlichen Ligen ihr Können. In der Jugend-Verbandsliga holte die Formation „Sunshine“ aus Dinslaken den ersten Platz, gefolgt von „Pirouette“ vom ASV Wuppertal und „Move on“ aus Brühl auf den Plätzen zwei und drei. Für die beiden Hochdahler Teams war bereits in der Zwischenrunde Endstation,. „Dance Feeling“ belegte in der Gesamtwertung Rang sechs und sicherte sich damit den Verbleib in der höchsten NRW-Liga. „Dance Line“ hingegen muss als Achtplatzierter in die Jugend-Landesliga absteigen.