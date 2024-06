Jubiläum in Hochdahl Die TSV-Familie feiert ihren Verein

Seit 1969 ist Markus Willems Mitglied im TSV. „Meine Eltern sind 1968 mit uns von Düsseldorf nach Hochdahl gezogen“, erzählte der heute 62-Jährige, der 1970 seine Leidenschaft für die Leichtathletik entdeckte: „Besonders Hürdenlauf und der Mehrkampf waren meine Disziplinen. Ab 1977 habe ich im Winter an zahlreichen deutschen Hallenmeisterschaften teilgenommen, ab 1980 zahlreiche Zehnkampfwettbewerbe bestritten, auch bei Deutschen Meisterschaften. 1982 habe ich den elften Platz bei den Deutschen Meisterschaften in Ulm belegt, wo Jürgen Hingsen seinen Zehnkampf-Weltrekord aufstellte“, erinnerte sich der Maschinenbau-Ingenieur, der in den Jahren seiner 55-jährigen Mitgliedschaft im TSV bis 1989 Hochleistungssport betrieb. So wurde er 1984 mit einer Zeit von 7,9 Sekunden Deutscher Hochschulmeister im 60-m Hürdenlauf. Später verlegte er sich auf Volleyball sowie Kugel- und Diskus-Wurf. Auch hier sammelte er Medaillen, wie 2023 die des Deutschen Meisters im Kugelstoßen (MG 6). Als im selben Jahr ein Bauch-Aortenaneurysma diagnostiziert und ein Stent gesetzt werden musste, musste Willems beides drangeben. Heute trainiert er im Fitness-Studio und geht zum Nordic Walking in der von Heike Bröcker geführten Gruppe.