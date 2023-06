Schwimmen – Deutsche Meisterschaft „Atmosphäre in Berlin ist etwas Besonderes“

Für Lara Breuer war der Start bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin der Höhepunkt der Langbahn-Saison – dabei misst eine Bahn im Becken 50 Meter. Die Schwimmerin des TSV Gruiten verbesserte ihre persönliche Bestzeit über die 200 Meter Brust von 2:53,06 Minuten auf 2:48,75 Minuten – also um fast fünf Sekunden. Dass allein zauberte schon ein Strahlen in das Gesicht der 17-Jährigen, die im Vorlauf des Jahrgangs 2006 Platz 13 unter 20 Starterinnen erreichte. Damit verpasste sie zwar knapp das Finale der acht besten Teilnehmerinnen, schlug allerdings nur gut drei Sekunden hinter Carlotta Ingenerf (W98 Hannover) an, die sich in 2:45,33 Minuten den begehrten achten Rang sicherte. Im Finale wussten sich übrigens alle Sportlerinnen noch einmal zu steigern, so landete Ingenerf letztlich auf dem sechsten Platz.