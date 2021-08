Reportage : TSV Gruiten: Camp-Premiere macht Lust auf mehr

Gruiten Erstmals richtet der TSV Gruiten ein Fußball-Camp für Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren aus – 33 Talente machen begeistert mit.

Fußbälle rollen kreuz und quer über den Kunstrasenplatz: An mehreren Stationen dribbeln, passen und schießen Mädchen das runde Leder zielsicher über den Platz, während die jungen Coaches das Geschehen vom Rande der Trainingsfelder aufmerksam beobachten. Hin und wieder sind Instruktionen zu hören. „Immer schön zum Ball hinlaufen. Nicht warten, bis er kommt“, ruft Übungsleiter Paul den neun- und zehnjährigen Jungkickerinnen zu. Tabea setzt die Anweisungen gleich um und läuft auf den rollenden Ball zu, den ihr Livia zugepasst hat. Gekonnt stoppt sie ihn mit ihren blauen Fußballschuhen, macht eine viertel Umdrehung und passt die Kugel unbeirrt zur gegenüberstehenden Mitspielerin. Auch diese wiederholt die Bewegungsabläufe, läuft auf den Ball zu, stoppt ihn, dreht sich um und schießt den Ball zur nächsten Mitspielerin in der anderen Ecke. „Sehr gut“, lobt Paul, als sich die Mädchen im Quadrat eingespielt haben und die Pässe flüssig von Ecke zu Ecke rollen.

Dass diese Mädchen keine blutigen Anfängerinnen sind, ist ihnen schnell anzusehen. Nach dem langen Lockdown, in dem an die Ausübung von Mannschaftssport nicht zu denken war, nutzt das Team das Camp, um fehlende Trainingseinheiten aufzuholen und vor dem bevorstehenden Saisonstart wieder ein wenig Kondition zu bekommen. Denn die, berichtet Übungsleiterin Antonia (19), habe in den vergangenen Monaten ohne Training deutlich gelitten. „Man merkt schon, dass bei der ein oder anderen etwas Kondition fehlt. Aber in erster Linie geht es in diesem Camp um Team-Building und Spaß.“ Den haben Livia (10) und Tabea (9) auf jeden Fall, versichern die beiden Mädchen. „Es ist schön mit allen wieder Fußball zu spielen“, sagt Livia. Auch Tabea hat das Training mit ihrer Mannschaft vermisst. Das Camp verkürzt für sie die Zeit bis zum regulären Training, das nach den Sommerferien wieder starten soll.