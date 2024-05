Freud und Leid liegen eng beisammen Dornaper kassieren Klatsche, FC Mettmann 08 siegt am grünen Tisch

SSVg Velbert II – TSV Einigkeit Dornap-Düssel 7:2 (0:1). Letztlich nichts zu ernten gab es für die Dornaper Fußballer beim Tabellenzweiten der Kreisliga A Wuppertal. Dabei waren die Gäste mit der ersten Halbzeit noch hochzufrieden, denn Marcel Kurtz brachte den TSV mit 1:0 (38.) in Führung. Die hatte jedoch nur bis zum 1:1 (52.) Bestand, denn nach dem Wiederanpfiff verstärkten die Velberter den Angriffsdruck. Drei Minuten nach dem Ausgleich lagen die Gastgeber mit 2:1 (55.) vorne und erhöhten bis zu 70. Minute auf 4:1. In der Schlussphase bauten sie das Ergebnis mit drei Treffern in neun Minuten (77., 85., 86.) deutlich auf 7:1 aus. Kurz vor dem Abpfiff verkürzte Joshua Effenberger per Strafstoß auf 2:7 (90.) – für die „Notbremse“ kassierte der Velberter Verteidiger die rote Karte.