Fußball: Dornaper verlieren Finale des Sudberger Hallenturniers

DORNAP Im Endspiel trifft der A-Kreisligist auf Cronenberg.

Für eine Riesenüberraschung sorgte der TSV Einigkeit Dornap-Düssel beim traditionellen Südhöhen-Hallenturnier des SSV Sudberg. Es ist neben der Wuppertaler Stadtmeisterschaft das wichtigste Hallenspektakel im Fußball in der bergischen Metropole. Trotz einiger teilnehmenden Teams aus der Landes- und Bezirksliga schafften es die Kreisliga A-Fußballer der Dornaper bis in das Finale. Dort mussten sie sich letztlich aber dem Favoriten und ambitionierten Landesligisten Cronenberger SC deutlich geschlagen geben.

Die Vorrunde in ihrer Gruppe beendeten die Dornaper trotz starker Konkurrenz als Tabellendritter und qualifizierten sich damit für die Zwischenrunde. Dort gewannen sie zunächst per Neun-Meter-Schießen gegen den TSV Beyenburg und zogen damit in die Endrunde ein. Dort war der Bezirksligist ASV Wuppertal der Gegner. Nach einer spannenden Begegnung musste erneut ein Neun-Meter-Schießen über den Sieg und den Einzug in das Endspiel entscheiden. Auch diesmal behielt die Einigkeit die Oberhand und zog in das Finale ein. Hier musste der TSV bei der 2:6-Niederlage allerdings die Überlegenheit des Oberliga-Absteigers Cronenberger SC anerkennen.