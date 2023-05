Fußball-Kreisliga A Dornaper schießen sich mit 9:0 den Frust von der Seele

Hellas Wuppertal – SV Rot-Weiß Wülfrath 3:5 (1:3). Der Aufstieg der Rot-Weißen in die Fußball-Bezirksliga steht seit einer Woche fest, doch die Mannschaft von Patrick Stroms lässt keineswegs nach. Jetzt hatte der Tabellenzweite am Ende einer torreichen Begegnung in Wuppertal die Nase vorne und feierte damit den 24. Sieg im 33. Spiel. Dabei sahen sich die Wülfrather nach drei Minuten bereits mit 0:1 im Rückstand. Den egalisierte Niklas Hummert aber nur fünf Minuten später und brachte kurz danach seine Mannschaft auch mit 2:1 (15.) in Führung. Ans Al Khalil legte noch vor der Pause das 3:1 (33.) nach.