Fußball-Kreisliga A Dornaper gewinnen Derby gegen die ASV-Reserve

TSV Einigkeit Dornap – ASV Mettmann II 5:3 (3:2). Darin waren sich nach dem Abpfiff des Derbys beide Trainer einig. „Das war kein gutes Spiel. Spielerisch und kämpferisch blieben viele Wünsche offen.“ TSV-Coach Marc Bläsing sah aber etwas Positives am Auftritt seiner Dornaper Kreisliga A-Fußballer: „Im Gegensatz zu anderen Begegnungen in dieser Saison haben wir uns diesmal bei Gegentoren nicht aus dem Rhythmus bringen lassen.“ Sein Pendant auf Mettmanner Seite haderte vor allem mit dem Unparteischen. „Ich kritisiere eigentlich ungern den Schiri. Was dieser aber gepfiffen hat, spottet jeder Beschreibung., wobei er beide Teams benachteiligte und dafür sorgte, dass kein vernünftiges Spiel zustande kam“, war Peter Burek stinksauer und fügte hinzu, dass das Derby hätte eigentlich remis ausgehen müssen.