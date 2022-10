Fußball-Kreisliga A : Der Zweite Dornap erwartet Verfolger RW Wülfrath

Julian Boock steht wieder im Dornaper Kader. RP-Foto: Archiv/abz Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath/Dornap Am Sonntag um 10.30 Uhr steigt in der Wuppertaler Fußball-Kreisliga A das Derby zwischen TSV Einigkeit Dornap-Düssel und Rot-Weiß Wülfrath. Es ist aber nicht nur ein attraktives Lokalduell, sondern zugleich auch das Topspiel des Spieltages zwischen dem Zweiten und dem Dritten. Die Dornaper Mannschaft geht die Begegnung hochmotiviert an.