Tennis-Regionalliga der Damen Voller Fokus auf das Heimspiel in Hilden

Den Schwung aus dem zuvor mit 5:4 gewonnenen Heimspiel in der Tennis-Regionalliga gegen den TSC Hansa Dortmund konnten die Hildenerinnen nicht mitnehmen in die Partie beim TC Bredeney II. Es war ein langer, durch manche Regenschauer unterbrochener Tennis-Sonntag am Essener Stadtwald. Nach acht Stunden traten die Gäste mit einer 2:7-Niederlage im Gepäck die Heimreise an. Wirklich zu überzeugen wussten nur die beiden Top-Spielerinnen. Hildens Nummer eins, Coco Bosman, hielt die talentierte, in diesem Match aber noch überforderte 16-jährige Tamina Kochta souverän mit 6:4, 6:3 in Schach. Lina Hohnhold, diesmal an Position zwei, behauptete sich gegen die Belgierin Sofie Oyen nach dem mit 1:6 verlorenen ersten Satz im zweiten mit 6:4 und hatte im Matchtiebreak mit 10:6 das bessere Ende.