Tennis : TSC Hilden: Kantersieg und knappe Niederlage

Hilden Die Mannschaft der Damen 55 des TSC Hilden erlebt zum Auftakt der mit Spannung erwarteten Medenrunde eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Elf Mannschaften meldete der TSC Hilden für die diesjährige Medenrunde. Dabei erwischten die Damen 55, die in der 1. Verbandsliga antreten, einen Start nach Maß. Bereits in den Einzeln stellten die Hildenerinnen die Weichen auf Sieg. Petra Roßleben, Christa Reinders, Karin Sixter-Pilz und Hannelore Bauer gewannen ihre Begegnungen jeweils in zwei Sätzen. Spannender machte es Ilona Wieden, die den ersten Satz mit 1:6 verlor und im zweiten bereits mit 1:5 zurück lag, als plötzlich ihr Kampfgeist erwachte. Sie holte sechs Spiele in Folge und entschied den Satz so noch mit 7:5 für sich. Auch der anschließende Matchtie­break war nichts für schwache Nerven, letztlich setzte sich Wieden mit 10:6 durch. Mannschaftsführerin Karin Horn traf ebenfalls auf eine starke Gegnerin und unterlag glatt in zwei Sätzen. Weil auch die drei Doppel für den TSC kein Auftrag waren, stand am Ende ein 8:1-Erfolg zu Buche.