Sportbüro : Trotz Corona geht Arbeit für den Sport weiter

Hilden Claudia Ledzbor hat als Leitern des Hildener Sportbüros auch in Zeiten der Pandemie das „große Ganze“ im Blick. Denn es gibt auch eine Zeit nach Corona – mit Sport für alle Altersklassen.

Seit mehr als sechs Wochen sind die Sportstätten in Hilden wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Nicht nur Meisterschaften in verschiedenen Sportarten sind auf Eis gelegt, sondern auch viele Termine der Vereine fallen aufgrund der behördlichen Verfügungen flach. Das gilt auch für städtische Sportveranstaltungen, bedeutet für Claudia Ledzbor aber keineswegs weniger Arbeit. „Man schafft Dinge, die man sonst nicht erledigt bekommt, weil sie liegen bleiben, wenn einen der Alltag einholt“, sagt die Leiterin des Hildener Sportbüros. Und meint damit vor allem die Basisarbeit, die notwendig ist, um den Sport in der Stadt weiter zu entwickeln. „Konzepte erarbeiten, abschließen, zu Papier bringen“, bringt sie es auf den Punkt und erklärt: „Aus der Fünf-Jahres-Sicht klären wir: Wie geht es mit den Projekten weiter?“