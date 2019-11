Handball : Trainer Laschet fordert Steigerung

ME-Sport-Handballerinnen treten in der Verbandsliga beim TV Ratingen an.

TV Ratingen – Mettmann-Sport. Vor zwei schweren Auswärtsspielen stehen die Handballerinnen von Mettmann-Sport. Bevor es in der nächsten Woche zum Wald-Merscheider TV geht, erwartet der TV Ratingen die Mannschaft von ME-Sport-Trainer Marcus Laschet am Samstag (15.30 Uhr, Europaring). Um nach dem schwachen Auftritt in der Vorwoche in die Erfolgsspur zurückzukommen und in der Tabelle nicht wieder ins untere Drittel abzurutschen, müssen die Mettmannerinnen eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag legen. Bei den favorisierten Ratingerinnen sind die Gäste Außenseiter.

Die vom erfahrenen Coach Rudi Lichius trainierten TVR-Handballerinnen landeten in den letzten beiden Meisterschaften jeweils auf den zweiten Platz und galten auch vor dieser Saison als Aufstiegsfavorit. Mit bereits drei Niederlagen in der noch jungen Saison laufen die Gastgeberinnen ihrem eigenen Anspruch hinterher. Dabei musste der TVR in den ersten sieben Partien gleich fünf Mal auswärts antreten. Demzufolge warten die Ratingerinnen, die mit Verena Mäschig und Nina Orth zwei starke Rückraumspielerinnen in ihren Reihen haben, seit dem ersten Spieltag auf den zweiten Heimsieg.