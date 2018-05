Golf: Top-Golferin wuchs mit Ballsport auf

Mettmann Früher spielte Claudia Keuling Tennis und Handball in der Mannschaft. Später entdeckte die Mettmannerin über ihren Großvater die Liebe zum Golf - und schaffte es mit den kleinen Bällen bis in die Zweite Bundesliga.

Dass sie ein echtes "Kölsches Mädchen" ist, kann Claudia Keuling nicht verleugnen, obwohl sie schon einige Jahre in Mettmann wohnt. "Köln ist und bleibt meine Heimat, da bin ich geboren und aufgewachsen", sagt die 54-Jährige mit dem unverfälschten rheinischen Dialekt und macht keinen Hehl daraus, dass sie ihrer Heimatstadt für immer verbunden sein wird. "Ich wohne jetzt seit vier Jahren in Mettmann und bin ganz begeistert von dieser mittelgroßen Kreisstadt. Hier habe ich schnell einen Freundes-und Bekanntenkreis gefunden und fühle mich einfach pudelwohl. Mit der bergisch-rheinischen Mentalität der Mettmanner komme ich gut zurecht", sagt sie lobend über ihre neue Heimat. Dass sie sich so schnell in der Neandertalstadt einlebte, dürfte unter anderen zwei wichtige Gründe haben. Zunächst ist sie ihrer großen Liebe Ulrich Keuling gefolgt, den sie erst kürzlich heiratete und mit dem sie im noblen Ortsteil Metzkausen wohnt. Zudem kann sie im Golfclub Mettmann ihrer sportlichen Leidenschaft nachgehen.

Mit dem Golfclub Köln Refrath trat sie, damals noch unter dem Namen Claudia Phillipps, mehrere Jahre in der Zweiten Liga an. "Die 2. Bundesliga war zweigleisig. Wir spielten in der Gruppe Nord und reisten zu unseren Partien unter anderem nach Hannover, Hamburg und Berlin. Zweimal gelang es unserer Mannschaft, in die Relegationsrunde zum Aufstieg in die 1. Bundesliga zu kommen. Den Aufstieg verpassten wir zwar, waren aber gar nicht so unglücklich darüber", berichtet Claudia Keuling, denn aufgrund der Reisen war der Zeitaufwand schon in der Zweiten Liga recht hoch. In der Bundesliga hätte das Team durch ganz Deutschland fahren müssen. "Wir wurden zwar als Mannschaft über Sponsoren großzügig unterstützt, waren aber Amateure, die alle im Beruf standen und deshalb gar nicht die Zeit aufbrachten, um in der Bundesliga den hohen Trainings- und Spielbetriebsaufwand zu betreiben." Claudia Keuling erinnert sich daran, dass sie damals mal ein Handicap von 5,4 hatte. "Das war schon recht gut. Da komme ich heute nicht mehr hin. Das ist mir aber nicht mehr so wichtig, denn jetzt steht der Spaß beim Golfspielen im Vordergrund, trotzdem betreibe ich diese Sportart mit einigem Ehrgeiz."