Trampolinspringen : Trampolin-Springer siegen unverhofft

Haan Um eine Mannschaft stellen zu können, ging der Haaner TV eine Kooperation mit dem Radevormwalder TV ein – und holte direkt einen Titel bei den rheinischen Schülervereins-Mannschaftsmeisterschaften mit dem neuen Team.

Die Trampoliner des Haaner Turnvereins (HTV) haben überraschend das große Finale bei den rheinischen Schülervereins-Mannschaftsmeisterschaften gewonnen. Die Zeit der Coronavirus-Pandemie hat den Vereinssport einmal komplett durcheinandergewirbelt. Für die Trampolinturner entstand so aber die Chance, sich neu zu positionieren. Um dieses Jahr nach zwei Jahren Pause überhaupt starten zu können, bildete der HTV eine Startgemeinschaft mit dem Radevormwalder TV (RTV).

Die Mannschaft, die aus bis zu sieben Starterinnen und Startern bestehen darf, trat zu zwei Vorkämpfen an, wobei der erste Wettkampftag unerwartet gewonnen wurde. Am zweiten Wettkampftag konnte dieser Erfolg beinahe wiederholt werden. Nur der TV Voerde lag nach Pflicht- und zwei Kürübungen vor dem HTV/RTV. In der Gesamtwertung bedeutete dies, dass das neue Kooperations-Team als führende Mannschaft das „große Finale“ der besten Vier erreicht hatte.