Tischtennis : Mettmann-Sport verliert beim Aufstiegsfavoriten

Die Mettmanner Tischtennis-Mannschaft verliert zum Ende der Hinrunde in der NRW-Liga deutlich beim 1. FC Köln III. Der Klassenerhalt bleibt das Ziel.

1. FC Köln III – Mettmann-Sport 9:5. Für den NRW-Ligisten ME‑Sport war die Tischtennis-Hürde in Köln zu hoch. Die Drittvertretung des 1. FC gilt als Topfavorit für den Aufstieg in die Oberliga und bleibt nach dem Sieg verlustpunktfrei Die bisher so erfolgreichen Mettmanner Eingangsdoppel zogen diesmal mit 1:2 den Kürzeren, da sowohl Grachev/Wojke als auch Blonstein/Lee ihre Begegnungen abgaben. Lediglich Kreik/Lee entschieden ihr Doppel für sich.