Tischtennis : ME-Sport muss unerwartete Niederlage noch verdauen

Mettmann Grevenbroich ist für den Mettmanner NRW-Ligisten keine Reise wert. Von Beginn an läuft es für die ambitionierte Mannschaft nicht rund.

TTC Grevenbroich – Mettmann-Sport 9:6. „So hatten wir uns das wirklich nicht vorgestellt“, sagte Edgar Höhn nach der überraschenden Niederlage beim NRW-Liga Konkurrenten in Grevenbroich. „Die Gastgeber bleiben halt unsere Angstgegner und waren trotz einiger Ersatzspieler und dem frühzeitigen Ausfall ihrer Nummer drei nicht zu schlagen“, fügte der Teamsprecher von ME-Sport hinzu.

Der negative Verlauf fing bei den Mettmannern schon bei den Eingangsdoppeln an. Statt wie gewohnt mit einer 2:1-Führung zu starten, lag ME-Sport dort mit 1:2 zurück. Das obere Paarkreuz der Gäste holte danach einen Punkt. Da die Nummer drei der Grevenbroicher aus privaten Gründen die Halle vorzeitig verlassen musste, verbuchten die Mettmanner im mittleren Drittel zwei Punkte ohne Spiel.

In der Folge gewann Grevenbroich jedoch die nächsten drei Begegnungen und machte so den 9:6-Sieg klar. „Jetzt haben wir aufgrund der Herbstferien bis zum nächsten Heimspiel gegen Ronsdorf am 30. Oktober Zeit, die Niederlage zu verarbeiten“, erklärte Mannschaftsführer Edgar Höhn.