Fußball, Landesliga : „Wir haben alle richtig Bock auf dieses Spiel“

Hilden Tim Tiefenthal, Offensivmann der Reserve des VfB Hilden, freut sich auf die Partie am Freitag gegen den MSV Düsseldorf unter Flutlicht. Nur an der Chancenverwertung müssten er und sein Team noch arbeiten, findet er.

Dabei ist das Toreschießen eigentlich das Kerngeschäft des beruflich als Wirtschaftsingenieur tätigen Offensivakteurs, was die bisher fünf erzielten Treffer, dazu kommen sechs Assists, unterstreichen. Tiefenthal kickte schon als Schüler beim VfB 03, später bei Hilden 05/06, kam dann in seiner ersten Seniorensaison 2014/15 an den Hoffeld zurück und spielte zunächst in der Kreisliga-A-Reserve, die ein Jahr später (2016) in die Bezirksliga aufstieg. 2017/18 bot sich Tiefenthal mit 15 Toren in 30 Spielen nachdrücklich für den Oberligakader an.