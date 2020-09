Tanzen : Die richtige Video-Pose braucht ihre Zeit

Joli Morela zeigt jungen Tanztalenten den richtigen Schwung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die TSG Blau-Weiß Hilden erschließt sich durch außergewöhnliche Tanz-Workshops eine neue Zielgruppe. Und Jugendliche nehmen die trendigen Kurse gerne an.

Mit einem neuen Tik Tok-Workshop wurde Joli Morela als neue TSG-Trainerin für Hip Hop und Streetdance eingeführt. In einem rund 120-minütigen Kurs in der Halle an der Furtwängler Straße lernten die zehn jungen Teilnehmerinnen in kürzester Zeit bereits eine vorzeigbare, mehr noch, videotaugliche Choreografie, die sie auf der beliebten Videoplattform „Tik Tok“ hochluden.

Neugierig beobachtet Marie von der Bank aus das Treiben in der Halle: Trainerin Morela ist noch in den letzten Zügen der Vorbereitung, klebt fleißig Kreuze auf den Boden, um den Abstand zwischen den Tänzerinnen zu gewährleisten. Gleich sollen hier die ersten Choreografien einstudiert und hinterher in einer kurzen Videosequenz für die trendige Handy-App festgehalten werden.

Info Sonntags-Angebote in der Halle Schützenstraße Kurse Hip Hop und Streetdance ab zehn Jahren, sonntags von 14 bis 15 Uhr in der Turnhalle Schützenstraße. Hip Hop und Streetdance ab 15 Jahren, sonntags, 15 bis 16 Uhr, ebenfalls in der Turnhalle Schützenstraße. Beitrag Die Teilnahme an den Kursen kostet monatlich 18 Euro für Erwachsene, ermäßigt zwölf Euro. Anmeldungen per E-Mail an schatzmeister@tsg-hilden.de oder per Whatsapp an 0163 2205862. Informationen zu allen Kursen, wie Gesellschaftskreise, Line Dance oder Zumba gibt es online unter www.tsg-hilden.de.

Für die 15-jährige Marie eigentlich nichts Neues, wie sie erzählt. Denn sie tanzt nämlich schon seit sieben Jahren und ist im Bereich des Contemporary bewandert, sodass sie also genau weiß, wie sie ihren schlanken und biegsamen Körper gekonnt zur Musik bewegt und in Szene setzt. Dennoch hatte der neue Workshop der TSG ihr Interesse geweckt: „Ich benutze Tik Tok selbst schon seit zwei Jahren.“ Ihre Erwartung an den Kurs ist klar: „Ein, zwei neue Choreografien lernen und vielleicht auch ein paar Tricks für bessere Videoaufnahmen.“

Nach einer kurzen Begrüßung legt Joli Morela los: Die ersten Aufwärm- und Dehnübungen bringen die offensichtlich geübten Mädchen und jungen Frauen nicht aus dem Konzept. Also legt Morela gleich nach: Zum Lied „Say so“ von Doja Cat, ein Song, der auf Tik Tok viral geht, hat die Tänzerin eine Choreografie für insgesamt zehn Sekunden des Liedes mitgebracht. Das Besondere: Die Bewegungen sind nicht nur auf Rhythmus und Melodie ausgerichtet, sondern, wie bei Tik Tok üblich, auf die Lyrics, also auf den Liedtext.

Nach einer Viertelstunde haben die geübten Teilnehmerinnen die Choreo einstudiert. „Wer will, kann es jetzt aufnehmen“, sagt Morela und alle zücken ihre Smartphones. Die meisten wollen gemeinsam mit der Choreografin gefilmt werden. Die Aufnahmen dauern beinahe länger als die Mädchen gebraucht haben, um die Tanzschritte und Bewegungen des Zehn-Sekunden- Clips einzustudieren. Es braucht eben ein wenig, um sich perfekt in Szene zu setzen, vor allem, wenn im Video zwei gleichzeitig tanzen und es synchron aussehen soll.

Als alle zufrieden ihr Video abgespeichert haben, geht es weiter: „Seid ihr noch fit?“, fragt Joli Morela und schmunzelt dabei. Die Teilnehmerinnen nicken motiviert. „Dann habe ich jetzt für euch etwas mitgebracht, dass ihr von Tik Tok bestimmt kennt, was ich aber etwas abgewandelt habe und durch ein paar Hip Hop Basics verfeinert habe.“ Zum nächsten viralen TikTok-Song „Tap In“ von Saweetie übt Morela geschwungene Körperwellen ein und Hip Hop Moves, die sich nahezu mit allen anderen Bewegungen kombinieren lassen.

Für die TSG-Vorsitzende, die selbst den Trend ausprobiert, ist das ein gelungener Workshop. „Wir haben unser ganzes Programm jetzt umgestellt und probieren sehr viel über Workshops aus. Was nicht angenommen wird, fliegt wieder raus“, sagt Katrina Posselt. Der Tik Tok-Workshop habe allerdings Potenzial, urteilt die neue Vereinschefin. „In diesen Tagen so viele Mädchen für einen Workshop in die Halle zu bekommen, ist schon toll. Für uns ist das ein Erfolg.“