Spannende Matches in der Tennis-Regionalliga TC Stadtwald Hilden wittert seine Chance

Vier Spieltage sind in der Tennis-Regionalliga absolviert – und allmählich fasst die Damenmannschaft des TC Stadtwald Hilden Fuß in der neuen Umgebung. Nach den glatten Niederlagen beim TC Union Münster, auf eigener Anlage gegen den TC Deuten und dann auch beim souveränen Spitzenreiter Kölner HTC BW feierte der Aufsteiger jetzt auf den heimischen Ascheplätzen seinen ersten Sieg. In einer hart umkämpften Begegnungen behielten die Hildenerinnen am Ende mit 5:4 die Oberhand über den TSC Hansa Dortmund.