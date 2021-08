Tennis : Herren 60 des TC Metzkausen steigen in die 2. Verbandsliga auf

Metzkausen Erstmals tritt die über Jahre eingespielte Mannschaft des TCM in der neuen Altersklasse an und überzeugt mit einer makellosen Bilanz.

Jubel im Tennisclub Metzkausen: Die Mannschaft der Herren 60 schaffte den Sprung von der Bezirksliga in die 2. Verbandsliga. Es ist bereits der zweite Aufstieg dieser schon lange eingespielten Truppe, denn bereits in der Altersklasse 55 kämpfte sie in der 2. Verbandsliga um Punkte.

In der Besetzung Peter Oldenburg, Bernd Kremer, Klaus Düren, Reinhard Dorka, Wolfgang Fischer, Karl-Heinz Kensche, Frank Winter, Jürgen Steindel, Manfred Nerlich und Wolfgang Kellenter trat das Team erstmals im Wettbewerb der Herren 60 an. Die Metzkausener unterstrichen von Beginn an ihre Ambitionen – coronabedingt nahmen in dieser Saison allerdings nur vier von fünf Mannschaften den Wettstreit auf.