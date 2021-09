Benefizturnier : Team Erkrath sammelt fleißig für die Flutopfer

ERKRATH Für die drei Vereine SSV Erkrath, SC Rhenania Hochdahl und SC Unterbach war es eine Herzensangelegenheit, die Opfer der Flutkatastrophe in Erkrath zu unterstützen. Kurzerhand richteten die drei Vereine ein Benefizturnier auf der Rhenania-Anlage an der Grünstraße aus.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Partie des aus allen drei Klubs gebildeten Team Erkrath gegen die Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf. Viele Zuschauer kamen trotz des an diesem Tag wechselhaften Wetters, um sich die Begegnung ebenso wie den Wettstreit der drei Vereine untereinander nicht entgehen zu lassen. Eintrittskarten wurden nicht verkauft, statt dessen hofften die Organisatoren auf großzügige Spenden – und sie sahen sich nicht enttäuscht. Am Ende belief sich der Erlös der Benefizveranstaltung auf 4000 Euro. Einen Scheck in dieser Höhe überreichten nun Charif Ben Lasfar, Vorsitzender des SC Rhenania Hochdahl, und Holger Johan, Vorsitzender des SSV Erkrath, an den Verein „Erkrath hält zusammen“, für den Stefanie Perkuhn und Tamara Jaskula die Spende entgegen nahmen. „Wir helfen gerne“, betonte Jaskula, dass niemand in Notlage Scheu haben sollte, sich bei ihnen zu melden. Derweil planen die drei Fußballklubs trotz aller sportlichen Rivalität bereits jetzt das nächste Benefizturnier in 2022, das dann im Toni-Turek-Stadion in Alt-Erkrath über die Bühne gehen soll.