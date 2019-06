Fußball : Team des SV Ost steigt auf – und bricht auseinander

Hilden Erstmals schaffen es die Hildener in die Kreisliga A, doch das Trainergespann und 14 Spieler wechseln jetzt zum FC Tannenhof.

Es war in der Kreisliga B eine Saison mit Höhen und Tiefen für die Fußballer des SV Ost. Zu den bitteren Momenten zählte in der Hinrunde die 1:6-Klatsche beim späteren Meister MSV Hilden. Und auch die 3:7-Abfuhr beim Aufsteiger KSC Tesla 07 schlug ins Kontor. Letztlich handelte sich die Mannschaft von Frank Penz noch eine 0:4-Niederlage beim TV Grafenberg ein. In den anderen 27 Begegnungen blieben die Hildener ungeschlagen: Neben 20 Siegen standen sieben Unentschieden zu Buche. Das wichtigste Remis holte der SV Ost am letzten Spieltag vor rund 300 Zuschauern am Kalstert im Ortsderby gegen den Spitzenreiter MSV – der eine Punkt reichte, um als Tabellenzweiter den Aufstieg in die Kreisliga A in trockene Tücher zu bringen.Damit betreten die Hildener Neuland, denn noch nie spielten sie in dieser Klasse. „Wenn man bedenkt, von wo wir kommen und wo wir nun am Ende dieser Saison – auch im Vergleich zu anderen Hildener Vereinen – stehen, ist das schon bemerkenswert“, sagt Abteilungsleiter Frank Armbrust.