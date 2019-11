Fußball : ASV-Team steht in der Pflicht

Mettmanns Trainer Meher Siala erwartet in Solingen einen engagierten Auftritt.

DV Solingen – ASV Mettmann. (K.M.) Meher Siala macht keinen Hehl daraus: „Es hat einige Zeit gedauert, bis ich die Niederlage gegen Heiligenhaus verkraftete. Eigentlich tut diese Pleite immer noch weh und es ist mir völlig schleierhaft, wie wir so grottenschlecht spielen konnten.“ Der ASV Trainer hatte vor der Begegnung gegen die SSVg noch an seine Spieler appelliert, konzentriert und nicht überheblich in das Spiel gegen den Landesliga-Absteiger zu gehen, der bis dato noch keinen einzigen Punkt verbuchte. Siala wollte unbedingt vermeiden, dass der ASV als erste Mannschaft in dieser Bezirksliga-Saison gegen Heiligenhaus verliert. Es kam anders und die Mettmanner kassierten eine verdiente 0:1-Niederlage, die nach dem Spielverlauf noch höher hätte ausfallen können. „Es war erneut eine Frage der Einstellung, die bei einigen Spielern in der Mannschaft einfach nicht stimmt. Wenn sich das nicht ändert, bekomen wir noch einige Probleme“, spricht der junge Coach Klartext. „Meinen Spielern habe ich deutlich gemacht, dass es so nicht weitergehen kann und sie eine Verantwortung gegenüber dem Verein und den treuen Zuschauern haben.“