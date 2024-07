Tennis-Regionalliga der Damen Ersatzgeschwächter TC Stadtwald unterliegt

In den weiteren Einzeln siegten die Kölnerinnen in jeweils zwei Durchgangen. Emily Kate Castillo mit 6:3, 6:3 gegen Noemi Sante, Kayleigh Castillo mit 6:3, 6:1 gegen Leni Eichner und Isabel von Stryk mit 6:2, 6:0 gegen gegen Karina Busch. Die Mannschaftsführerin der zweiten Mannschaft, die sich angesichts der Personalprobleme spontan zur Verfügung stellte, kassierte hinterher ein Sonderlob für ihre positive Einstellung: „Das war natürlich nicht einfach für Karina, die tags zuvor noch für ihr Team in der 2. Verbandsliga spielte, plötzlich in der Regionalliga anzutreten. Sie hat ihre Sache aber sehr ordentlich gemacht“, so Christian Hohnhold nach der 2:6, 0:6-Niederlage der 26-Jährigen.