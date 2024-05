Der Aufstieg in diese Klasse ist eine Klub-Premiere TC Stadtwald Hilden startet in die Tennis-Regionalliga

Hilden · Im vergangenen Sommer feierte die Damenmannschaft des TC Stadtwald den Titelgewinn in der Tennis-Niederrheinliga und stieg in die Regionalliga auf. Nun starten die Hildenerinnen am Sonntag (11 Uhr) mit der Partie beim TC Union Münster in die neue Klasse.

03.05.2024 , 21:34 Uhr

Sportwart Christian Hohnhold freut sich auf eine interessante Medenrunde. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Es ist zugleich das Duell mit der weitesten Anfahrt für das Stadtwald-Team, trotzdem hofft der Aufsteiger, dass doch einige Mitglieder als Unterstützung mitkommen. Denn die Herausforderung ist groß, da bei Münster an Nummer eins mit Tamara Zidansek die aktuelle Nummer 135 und vor zwei Jahren noch 22. der WTA-Rangliste gemeldet ist. Auch dahinter ist der Gegner sehr stark aufgestellt, zum Beispiel mit Alexandra Panova, die in der WTA-Doppelrangliste an Position sechs notiert ist. In der Hildener Mannschaft steht an Position eins der Meldeliste Coco Bosman, Neuzugang aus den Niederlanden. Dahinter folgen Charlotte van Zonneveld, Lina Hohnhold, Sanne Jansen, Joyce Behnke, Noemi Sante und Ana-Lena Toto, die letztes Jahr alle zum Aufstiegsteam gehörten. Neu dabei ist die erst 17-jährige Leni Eichner, die von BW Neuss zum TCS wechselte. Für den Regionalliga-Neuling heißt das Ziel Klassenerhalt. Die Stadtwald-Damen wollen mit Teamgeist und guten Leistungen die Basis legen.

(bs)