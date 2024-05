Das erste Heimspiel ist ein besonderes Erlebnis Regionalliga-Premiere lockt die Tennisfans

Auf der neu gestalteten Terrasse des TC Stadtwald Hilden herrschte an Christi Himmelfahrt schon am Vormittag reges Gedränge. Der Grund: Die Damenmannschaft des größten Hildener Tennisvereins feierte ihre Heimpremiere in der Regionalliga. Erstmals in der Stadtwald-Geschichte spielt das Frauen-Team in dieser hohen Klasse. Die Zuschauer, die zur Anlage kamen, mussten allerdings schon bei der Parkplatzsuche Geduld beweisen – Feiertag und schönes Wetter waren eine Paarung, die viele Menschen zur früheren Waldschenke und Umgebung zog.