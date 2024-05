Eine Premiere für den größten Hildener Tennisverein Erster Heimauftritt in der Tennis-Regionalliga

Für den TC Stadtwald Hilden ist es ein Meilenstein in seiner Vereinshistorie, denn zum ersten Mal spielt die Damenmannschaft in der Tennis-Regionalliga. Allerdings musste der Niederrheinliga-Meister bereis am Sonntag erkennen, dass in der neuen Umgebung die Trauben sehr hoch hängen. Die Auftaktbegegnung beim TC Union Münster ging mit 1:8 verloren. Für Christian Hohnhold nicht wirklich eine Überraschung. „Wir haben an allen Positionen Widerstand geleistet, aber man sieht den Unterschied in der Klasse. Münster zählt für mich zum Favoritenkreis“, erklärt der Sportwart des TC Stadtwald. Den Hildener Ehrenpunkt holte im Einzel Coco Bosmann. Die Niederländerin ist an Nummer eins gesetzt und neu im Team. Bosmann schlug die Mexikanerin Victoria Rodriguez, die im Einzel aktuell an Position 328 in der Damen-Weltrangliste notiert ist. Die Australierin Alana Parnaby, die für Münster an Nummer zwei spielte, steht hingegen in der Doppel-Weltrangliste an Position 227. Allein diese Fakten zeigen also schon den Unterschied auf.