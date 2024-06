Nächstes Heimspiel in der Tennis-Regionalliga TC Stadtwald erwartet Gegner auf Augenhöhe

Hilden · Im Heimspiel gegen den TSC Hansa Dortmund will die Hildener Damenmannschaft am Sonntag den ersten Sieg in der Tennis-Regionalliga holen.

07.06.2024 , 05:15 Uhr

Coco Bosman nimmt als Hildener Nummer eins die Heimbegegnung auf. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker