Handball-Oberliga TBW Wülfrath kämpft um die nächsten Punkte

TB Wülfrath – TV Lobberich. Gut gelaunt geht Leszek Hoft nach seinem intensiven Skiurlaub mit viel Sonnenschein in die weitere Oberliga-Rückrunde. Allerdings stellt der TBW-Trainer fest: „So erholsam die drei Wochen Pause waren – danach muss man erst wieder in den Rhythmus kommen, der verloren gegangen ist.“ Und das gilt nicht nur für ihn, sondern auch seine Mannschaft. Dabei machte dem Oberliga-Aufsteiger in dieser Woche allerdings der starke Schneefall einen Strich durch die Rechnung. „Ausgerechnet vor dem Spiel gegen Lobberich konnten wir am Mittwoch nicht vernünftig trainieren, damit war die Abschlusswoche nicht gut“, seufzt Hoft und erläutert: „Wegen der Wetterverhältisse waren nur drei Leute in der Halle. Die Spieler aus Wuppertal und Solingen kamen nicht weg. Ich war auch nicht da, weil ich kein Risiko eingehen wollte.“