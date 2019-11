Handball : TBW-Frauen peilen den vierten Auswärtssieg an

SC Fortuna Köln – TB Wülfrath (Frauen). (bs) Für die TBW-Handballerinnen steht am Sonntag (15.30 Uhr) in der Regionalliga bereits die vierte Auswärtsbegegnung in Folge an. Grund ist die mehrwöchige Sanierung der Fliethe-Halle.

Während die Wülfratherinnen nach drei Siegen in drei Spielen den zweiten Tabellenplatz einnehmen, haben die Kölnerinnen bereits vier Partien absolviert und stehen auf Rang sieben. Zuletzt feierte die Fortuna, die mt Shahrokh Rezaloo in dieser Saison einen neuen Trainer hat, einen knappen Erfolg über Aufsteiger HSG Adler Haan. Dabei mussten die neu formierte Mannschaft allerdings auf vier Stammkräfte verzichten.

Auch deshalb ist der TBW gewarnt, den Kontrahenten nicht zu unterschätzen. Der Fokus liegt vor allem auf Fortuna-Torjägerin Haanah Haase. „Sie bringt eine außerordentliche Dynamik aufs Parkett und verfügt über ein gutes Wurfrepertoire“, sagt Jörg Büngeler, Co-Trainer des TBW, und stellt fest: „Ihre Kreise einzuengen ist der Schlüssel, um in Köln erfolgreich zu sein.“